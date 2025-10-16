Утильсбор не подогрел спрос

Авторынок Сибири продолжает сокращаться. Продажи новых легковых автомобилей с января по сентябрь упали на 28% по сравнению с прошлым годом. Дилеры называют ситуацию худшей за последние 20 лет и отмечают, что снижение ставки ЦБ и пересмотр утилизационного сбора в третьем квартале лишь незначительно подогрели спрос. По итогам 2025 года они ожидают сокращения реализации до 30%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сложившаяся в стране рыночная конъюнктура не благоволит бизнесу автодилеров

За девять месяцев 2025 года в Сибири продали 50,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 28% меньше, чем за тот же период 2024 года, сообщили «Ъ-Сибирь» в аналитическом агентстве «Автостат». Наибольшее снижение продаж из регионов СФО зафиксировано в Республике Хакасия (-35%), Кузбассе (-32%), Республике Тыва и Красноярском крае (-31%), Республике Алтай (-30%) и Новосибирской области (-27%).

В разрезе автобрендов значительное снижение продаж произошло у Omoda (-53,5% по сравнению с прошлым годом), Changan (-50%), Geely (-44%), Tank (-42%) и Haval (-38%).

При этом в Сибири спрос на российские модели сокращается медленнее, чем на иномарки: в частности, отечественными машинами в сентябре автомобилисты интересовались на 16% реже по сравнению с прошлым годом, тогда как иномарками — на 23% меньше, указали в «Автостат Инфо».

Спрос на покупку как новых, так и поддержанных автомобилей в Сибири падает с начала года, отмечают эксперты автомобильного портала «Дром». По данным сервиса, с января по октябрь 2025 года в регионах Сибири было продано на 11% меньше автомобилей, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший спрос зафиксирован на автомобили со средней стоимостью до 1,5 млн руб.

«Спрос на автомобили почти весь 2025 год был низким. Во-первых, ключевая ставка поднималась с начала года до июня — было сложнее получить кредит на покупку авто. Во-вторых, на снижение спроса повлиял рост утильсбора в прошлом году. Автолюбители, у кого были деньги, решили либо сохранять и приумножать их на вкладах, либо купили авто до повышения утильсбора, чтобы сэкономить»,— комментирует аналитик автомобильного портала «Дром» Игорь Олейников.

Ставка по автокредитам сейчас составляет около 30%, отмечают автодилеры и называют ситуацию худшей за последние 20 лет в отрасли.

«Люди стали осторожнее: крупные покупки откладывают, а часть клиентов уходит в сегмент б/у, срок владения автомобилем вырос.

Кроме того, после ухода европейских брендов клиенты привыкают к новым, в основном китайским маркам, и выжидают, оценивая их надежность и остаточную стоимость»,— комментирует генеральный директор «Альбион-Моторс» Елена Марисина.

В последнюю неделю сентября продажи легковушек подскочили на 21% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил «Автостат». Гендиректор агентства Сергей Целиков связывает такую динамику с возможным изменением порядка начисления утилизационного сбора с 1 ноября 2025 года.

Утилизационный сбор — это единоразовый платеж, который должны вносить импортеры и производители автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. На сегодня физические лица, ввозящие авто с объемом двигателя до 3,0 л для личного пользования, уплачивают утильсбор по льготной ставке: 3,4 тыс. руб. за новые машины и 5,2 тыс. руб. за автомобили с пробегом (больше трех лет). Минпромторг предложил с 1 ноября 2025 года (позже этот срок перенесли на период с 1 декабря 2025 года) привязать утилизационный сбор к мощности двигателя — льготную ставку для физлиц планируют применять только при ввозе автомобиля мощностью до 160 л. с. После этого «порога» начинают действовать ставки для юридических лиц, которые в сотни раз превосходят льготные.

Впрочем, ни ажиотаж в преддверии изменения расчета утильсбора, ни снижение ставки ЦБ не способны нивелировать общую динамику, считает владелец компании «Меньшиков моторс» Сергей Меньшиков.

В сентябре 2025 года глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что ведомство ожидает снижение продаж новых автомобилей в 2025 году в пределах 30%. По его словам, меры господдержки должны сдержать больший спад.

«Если ставки снизятся и субсидированные программы продолжат работать — рынок стабилизируется.

Покупатели адаптируются, а дилеры выстроят новую модель работы — меньше "брендового глянца", больше реальной ценности для клиента»,— говорит Елена Марисина.

По оценке «Автостат Инфо», в 2025 году в Сибири может быть продано около 67-69 тыс. новых легковых автомобилей. По итогам прошлого года в округе было реализовано 73 тыс. машин, таким образом, снижение продаж может составить 8%. Впрочем, это базовый сценарий, который предполагает стабилизацию поставок и спроса, отмечают аналитики агентства.

Лолита Белова