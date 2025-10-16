В полиции раскрыли подробности инцидента с участием ветерана СВО под Саратовом

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Марксовскому району 7 октября этого года остановили на автодороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Саратовской области не зарегистрированный в установленном порядке квадроцикл. Транспортное средство двигалось хаотично по проезжей части со стороны Маркса в сторону Павловки, сообщает прессс-служба ГУ МВД России по региону.

Квадроциклом управлял ранее судимый 42-летний житель Марксовского района. Сотрудники полиции прежде неоднократно задерживали его за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Мужчина проигнорировал требование об остановке, продолжил движение с еще большей скоростью, вскоре резко съехал в поле и упал.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю квадроцикла вызвать медиков «скорой», но тот отказался. Полицейские помогли вытащить завязший в грунте транспорт, затем гражданин уехал. Стражи порядка не информировали о нарушениях.

В дальнейшем водителя квадроцикла привлекли к административной ответственности по ст. 12.1, ст. 12.25 и ст. 12.6 КоАП РФ. В ходе проверки предстоит оценить действия инспекторов ДПС, которые на месте происшествия не составили материалы о нарушении требований ПДД.

Ранее прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поставил на личный контроль ход проверки, к которой приступили по факту указанного инцидента правоохранительные органы. Отмечалось, что квадроциклом управлял ветеран СВО. Сам он рассказал, что должностные лица совершили в отношении него противоправные действия, чем нарушили его права.

Павел Фролов