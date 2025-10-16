Дело экс-директора управления по благоустройству Бирска передано в суд

Бирский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора управления по благоустройству Бирска, обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщают пресс-службы Следственного управления СКР по Башкирии и прокуратуры республики.

Следствие считает, что в прошлом году управление по благоустройству под руководством Альберта Фархутдинова заключило с тремя подрядчиками контракты на ремонт улиц Ленина, Чеверева и Журавлиная. Зная о том, что заложенные в смету работы на объекте не выполнены, директор подписал акты об их приемке, из-за чего муниципальный бюджет оплатил подрядчикам более 4,5 млн руб.

Также господину Фархутдинову вменяется получение 37,5 тыс. руб. взятки от представителя одной из подрядных организаций (по данным «Ъ-Уфа», речь идет об ООО «Торговый дом "Ресурс"») за пользование муниципальной спецтехники для полива и очистки дорог, а также мошенничество на сумму свыше 4,3 млн руб. при ремонте другой улицы.

В октябре Альберт Фархутдинов был уволен с поста директора муниципального учреждения в связи с утратой доверия.

Идэль Гумеров