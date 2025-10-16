Из-за отсутствия отопления в домах Еткульского района завели уголовное дело

Следственный отдел по Коркино управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) из-за отсутствия отопления в селе Коелга Еткульского района, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, с 1 сентября по 15 октября сотрудники ООО УК «Зауральский» не наладили нормальную работу объектов теплоснабжения села. Из-за этого произошло несколько аварий на водоводе.

Уголовное дело завели по материалам прокурорской проверки. Следователи запросили необходимую документацию, выборочно осмотрели квартиры, замерили температуру, продолжается допрос жителей. Кроме того, в адрес главы Еткульского района внесли представление о принятии мер для предоставления качественных коммунальных услуг.

Виталина Ярховска