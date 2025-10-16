В Ярославле охранника бара арестовали за ограбление и избиение посетителя

В Ярославле охранник бара арестован по обвинению в избиении и ограблении посетителя. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Инцидент произошел в центре города. Конфликт произошел между 19-летним охранником и 30-летним гостем.

«Охранник увеселительного заведения нанес посетителю множественные побои, после чего заставил перевести на свой счет денежные средства в сумме 10 тыс. руб.»,— сообщили в УМВД.

Посетитель после инцидента попал в больницу. Следственный отдел ОМВД России по Кировскому району возбудил уголовные дела по статьям «Грабеж с применением насилия» и «Хулиганство». Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Антон Голицын