X5 Group нарастила чистую выручку почти на 20% с начала года

Чистая розничная выручка X5 Group в январе — сентябре выросла до 3,36 трлн руб. Это на 19,9% больше показателя компании в аналогичном периоде 2024 года, следует из отчета организации.

Чистая розничная выручка за третий квартал 2025 года составила 1,14 трлн руб. — на 18% выше прошлогоднего показателя. Общая выручка за девять месяцев составила 3,3 трлн руб. (+20,3%), в третьем квартале — 1,16 трлн руб. (+18,5%).

«Пятерочка» за прошедшие девять месяцев принесла X5 Group 2,67 трлн руб. (+17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) чистой розничной выручки, «Перекресток» — 386 млрд руб. (+9,1%), «Чижик» — 298 млрд руб. (+80,2%).

За третий квартал этого года чистая розничная выручка «Пятерочки» составила 914 млрд руб. (+15,6%), «Перекрестка» — 123 млрд руб. (+7,5%), «Чижика» — 104 млрд руб. (+65,3%).

Продажи X5 Group за девять месяцев выросли на 12,9%, средний чек — на 10,7%, трафик — на 2%. За третий квартал — на 10,6%, 10,1% и 0,4% соответственно.