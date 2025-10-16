В здание курганского аэропорта разрешили заходить без билетов

В аэропорту Кургана сняли запрет на пропуск в здание людей без билетов. Ограничения отменили в рамках исполнения решения городского суда, который признал их незаконными, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 25 апреля 2024 года исполнительный директор АО «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко подписал приказ о введении запрета на допуск встречающих и провожающих лиц в здание аэровокзала. На ограничения в Курганскую транспортную прокуратуру пожаловался местный житель. Прокурор проверил информацию и подал иск о признании запрета незаконным. Заявление Курганский городской суд удовлетворил 24 апреля этого года.

По данным СМИ, летом в аэропорту Кургана продолжали действовать ограничения. В отношении организации возбудили исполнительное производство, которое в настоящий момент окончено.

Ольга Воробьева