«Россети Новосибирск» приняли участие в Российской энергетической неделе

15 октября 2025 года в Москве стартовал Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН). В мероприятии принимают участие первые лица государств, представители крупнейших энергетических компаний, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Делегация системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области – «Россети Новосибирск» – традиционно принимает участие в деловой программе форума. Новосибирские энергетики посетили ряд тематических сессий, затронувших вопросы цифровизации и импортозамещения в энергетике, реализации масштабных инвестиционных проектов и их влияния на социально-экономическое развитие регионов, а также трансформации отношений на мировых энергетических рынках.

Также генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов посетил выставку оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса (ТЭК). На площадке ведущие компании-производители и поставщики оборудования представили перспективные проекты, инновационные разработки и передовые решения для различных сфер энергетической отрасли, в том числе электроэнергетики. Изучение современной продукции и новаторских технологий, обмен передовым опытом позволяют энергетикам успешно применять инновационные подходы в производственной деятельности и способствуют всестороннему развитию системообразующей территориальной сетевой организации региона.

Впереди еще несколько десятков мероприятий деловой программы, где участники форума обсудят производственные и кадровые вопросы ТЭК. В последний день РЭН пройдут Молодежный день и Всероссийское совещание о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2025-2026 годов, участниками которых станут представители «Россети Новосибирск».

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

