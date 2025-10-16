В Челябинске возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе

Следственный отдел по Металлургическому району Челябинска управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о нарушений требований охраны труда, из-за которых на заводе погиб рабочий (ч. 2 ст. 143 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По предварительным данным, утром 15 октября 48-летний кровельщик предприятия в Металлургическом районе при демонтаже железобетонной плиты встал на ее основание. Под весом сотрудника конструкция обрушилась, работник упал с высоты около 15 метров и погиб на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет проверено, исполнялись ли требования техники безопасности на предприятии.

Виталина Ярховска