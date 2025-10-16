На Международном газовом форуме эксперты обсудили будущее водородной энергетики

В Санкт-Петербурге в рамках Международного газового форума прошла панельная сессия «Водородная энергетика: перезагрузка и новые технологические решения». Участники обсудили ключевые направления развития отрасли в России — от развития водородного транспорта до роли водорода в энергетической системе.

Так, были представлены результаты реализации «дорожной карты» по развитию водородной энергетики, включая создание экспериментально-демонстрационного комплекса технологий производства водорода из природного газа.

В России уже разработан проект среднетоннажного водородного грузовика, в ближайшие годы запланирована работа над водоробусом и магистральным тягачом.

Особое внимание вопросам инфраструктуры уделил Газпромбанк. «Газпромбанк — опорный банк технологического лидерства. Мы создали экосистему поддержки высокотехнологичных бизнесов. В части реализации “дорожной карты” мы довели разработки до конца, сформировали водородный контур, объединивший научные коллективы и обеспечивший взаимодействие науки, бизнеса и государства. Теперь важно реализовать сквозной проект для перехода от опытных образцов к коммерческой эксплуатации водородных грузовиков с полноценной заправочной инфраструктурой»,— подчеркнул исполнительный вице-президент банка Павел Салугин.

Интегратором водородного контура Газпромбанка выступает компания «Н2 Инвест». «Объединяя усилия, мы формируем стратегическую синергию: инфраструктурные и финансовые возможности в связке с технологическим лидерством создают прочный фундамент для нового этапа — перехода от пилотных проектов к масштабированию решений. Российские компетенции в водородных технологиях собраны, и сегодня здесь присутствуют все ключевые участники отрасли, которым под силу совершить этот переход»,— подвел итоги генеральный директор компании Виктор Медведев.

АО «Газпромбанк»

ООО «Н2 Инвест»