В Чувашии удвоены мощности по выпуску комплектующих для гусеничной техники

В Чувашии вдвое увеличили объемы производства комплектующих для гусеничной спецтехники, в том числе для бульдозеров «Четра Т45». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

В Чебоксарах 23 октября состоится запуск серийного производства новых российских бульдозеров «Четра Т30» и «Четра Т45», а также модернизированных линий по выпуску узлов и агрегатов для спецтехники. Проект реализует концерн «Тракторные заводы» при поддержке ФРП. На предприятии завершена масштабная модернизация: инвестиции в новое оборудование составили 1,2 млрд руб., из которых 930 млн предоставил ФРП в виде льготного займа.

«Четра Т45» — бульдозер высокой проходимости, созданный для золото- и угледобывающей промышленности.

Анна Кайдалова