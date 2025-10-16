IT-сектор просчитывает риски

Банкротства, утечка мозгов и потеря 46,5 млрд руб. грозят российской экономике из-за налоговых изменений в IT-секторе. Об этом предупреждают отраслевые союзы и объединения. Они написали коллективное обращение президенту, правительству и парламенту. Взамен участники рынка предлагают пополнить казну за счет повышенной ставки по налогу на прибыль. Какие риски видит бизнес? И как может работать альтернатива? Выясняла Анжела Гаплевская.

Из внесенных в Госдуму поправок к Налоговому кодексу IT-сектора непосредственно касается три. Это отмена нулевой ставки НДС, двукратное повышение льготных тарифов страховых взносов и сокращение лимитов по годовой выручке для упрощенной налоговой системы (УНС) в шесть раз — до 10 млн руб. Эффект окажется полностью противоположным тому, на что рассчитывает Минфин, считают авторы письма. Вместо 25 млрд руб. дополнительных доходов от отмены льготы по НДС отчисления по НДФЛ сократятся до 40 млрд руб.

Бизнес окажется нерентабельным для малого и среднего сегмента, обеспокоен директор и партнер компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов: «Вряд ли мы сможем поднять цены, но при этом по рентабельности упадем очень сильно. Если мы потеряем льготы, то половина входящих денег будет уходить на налоги и отчисления. Сможем ли мы платить такие же зарплаты сотрудникам — это большой вопрос. Может начаться отток кадров. Куда? За границу, наверное, вряд ли. Специалисты пойдут в крупные IT-корпорации. А, как следствие, у нас произойдет квазиогосударствление сектора».

Признаки назревающих проблем уже появились, говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, он подписался в одном из обращений: «Инвестиции еще недавно сдерживались высокой ключевой ставкой. Мы с трудом уговаривали инвесторов приходить. Но сейчас с налогами мы сами уже не можем верить, что новые вложения быстро отобьются. И инвесторы, похоже, не верят, потому что приток средств в IT-отрасль резко сокращается. Придется поднять цены на программное обеспечение на 30-35%».

В первую очередь пострадают разработчики ПО, которые заняты реальным импортозамещением и защитой технологического суверенитета, отмечают на рынке. Более 40% таких IT-компаний будут поставлены на грань выживания, продолжает Павел Мясоедов: «Если все программное обеспечение, которое было не так просто продвинуть в реестр отечественного ПО, лишается льготы по НДС, то продукты для российских компаний становятся менее привлекательными. Крупный бизнес, который обязан заниматься импортозамещением, конечно, продолжит это делать, но если у компании этих обязательств нет, то они уже начнут задумываться».

Компромисс есть, считает бизнес. Разработчики предлагают властям сохранить для IT-компаний действующие льготы по НДС, но увеличить при этом налог на прибыль для всех предприятий отрасли на 2,5-3 процентных пункта — до 8%. Мера может стать более прозрачной, но и желаемый объем выплат государству не гарантирует, считает основатель и главный директор «Бюро цифровых технологий» Виталий Зарубин: «В России очень много IT-компаний со штатом до 10 человек. Чаще всего это общества с ограниченной ответственностью (ООО), индивидуальные предприниматели (ИП), которые пользуются упрощенной налоговой системой.

С НДС государство получит более гарантированный доход, потому что налог на прибыль и его повышение предполагают, что должна быть прибыль. И многие компании, особенно те, которые находятся на УСН, специально сводят прибыль в ноль. Они могут выплачивать дивиденды, премии, банально закупать технику в офис».

Совокупная выручка российского IT-сектора в 2024 году составила 9,5 трлн руб. Прибыль до уплаты налогов — 985 млрд руб.

Анжела Гаплевская