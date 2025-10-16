Telegraph: Трамп создаст фонд для Украины за счет новых пошлин в отношении КНР

Президент США Дональд Трамп разрабатывает план создания так называемого «фонда победы» для поддержки Украины. Фонд будут финансировать за счет новых таможенных пошлин на китайские товары, пишет британская The Telegraph со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По данным газеты, Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту представить этот проект европейским партнерам перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. Тот прибудет в Вашингтон в пятницу.

Инициатива американского президента, уточняет The Telegraph, предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая, которые, согласно замыслу, помогут собрать средства на финансовую поддержку вооруженных сил Украины. Особое внимание уделяется торговым отношениям Китая с Россией, в частности закупкам им российской нефти. Администрация США связывает введение пошлин с готовностью европейских стран присоединиться к этим мерам.

Ранее Дональд Трамп объявил о планах повысить с 1 ноября пошлины на китайские товары до 100%. Президент США говорил, что Вашингтон находится в состоянии торговой войны с Пекином.