В Пензе за расширение сетей наружного освещения на Новоселов предлагают 5,1 млн

В Пензе планируется расширение сетей наружного освещения на автодороге по ул. Новоселов. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Работы проводятся на участке от ФАД М-5 Урал до ул. Турищева. В рамках муниципального контракта их необходимо выполнить до 27 февраля 2026 года.

Заказчиком работ выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Извещение о закупке размещено 14 октября. Заявки принимаются до 21 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 5,1 млн руб.

Павел Фролов