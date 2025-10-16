Принуждение к дисциплине

У продуктовой сети Metro кратно увеличилось количество поданных исков к своим контрагентам — представителям малого и среднего предпринимательства в общепите и гостиничном секторе. Этой категории все сложнее вести бизнес из-за заметного снижения маржинальности, причиной чего является увеличение производственных издержек и подорожание кредитных ресурсов.

В 2025 году количество исков, поданных ООО «Метро Кэш энд Керри» — юридическим лицом российского подразделения продуктовой сети Metro, выросло практически в пять раз, следует из данных СПАРК. Так, по данным на 14 октября, компания подала более 320 исков на общую сумму 121 млн руб. против 66 заявлений за весь 2024 год. Большая часть дел связана с исполнением условий по договорам поставки товаров малым и средним бизнесом, на который приходится большая часть B2B-продаж Metro.

Metro входит в список крупных в РФ продуктовых ритейлеров. Согласно данным Infoline, по итогам первой половины 2025 года выручка компании составила 118,7 млрд руб., увеличившись на 5,4% год к году. Кроме одноименных магазинов компания также развивает франчайзинговый проект «Фасоль». 54,45% доли в компании принадлежит Metro Cash & Carry International Holding, расположенной в Нидерландах. Оставшиеся 45,55% — у Metro Cash & Carry Russia B.V.

Как заявили “Ъ” в пресс-службе российского подразделения Metro, рост числа судебных дел связан не с изменением политики компании, а с системной работой по управлению дебиторской задолженностью для своевременного возврата средств и поддержания финансовой дисциплины в портфеле. «Это рутинная часть бизнес-процессов крупной B2B-компании»,— настаивают в компании.

Резкое увеличение количества поданных исков со стороны сети Metro является отражением и общей ситуации на потребительском и дистрибуционном рынках, где крупные игроки вынуждены активнее защищать свои интересы в суде, отмечает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. По его словам, за последние полтора года давление на контрагентов, особенно представителей малого и среднего бизнеса, значительно выросло.

Маржинальность розничных поставок снизилась, доступ к оборотному капиталу осложнился из-за высоких ставок по кредитам, а сроки оборачиваемости дебиторской задолженности увеличиваются, поясняет господин Зайцев.

На малый и средний бизнес также оказывает негативное влияние и множество других факторов, например, кассовые разрывы и рост производственных издержек, на которые, помимо дорогих кредитов, влияют дефицит кадров и удорожание логистики, отмечает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. В таких условиях часть компаний не выдерживает финансовой нагрузки, что и приводит к увеличению количества судебных разбирательств, добавляет господин Зайцев.

При этом для Metro работа с корпоративными клиентами является одним из ключевых направлений. В июле 2025 года, подводя предварительные итоги продаж в третьем квартале, в Metro заявляли, что компания продолжит развивать мультиканальную модель оптового бизнеса, сохраняя фокус на профессиональных клиентах из сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) как основном драйвере роста продаж. Cейчас ритейлер остается одним из крупнейших поставщиков для ресторанного бизнеса и активно развивает направление продаж в сегменте магазинов «у дома», рассказали в компании.

В текущих условиях для Metro, продолжающему активно предоставлять рассрочку своим B2B-клиентам, необходимо вести системную работу с контролем дебиторской задолженности, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Рост количества исков не принесет репутационных рисков для ритейлера, а такая практика, напротив, повысит платежную дисциплину и пойдет на пользу долгосрочным отношениям с партнерами, считает он.

Алина Мигачёва