В Оренбурге возбудили дело по факту гибели малолетнего ребенка из-за наезда автомобиля

Следственные органы СКР по Оренбургской области возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту смерти ребенка. В региональной прокуратуре проводят проверку обстоятельств гибели несовершеннолетнего. Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура по Оренбуржью.

По информации ведомства, вечером 15 октября во дворе частного дома на ул. Рощинской в Оренбурге автомобиль самопроизвольно начал движение и наехал на малолетнего ребенка и его маму. Пострадавшие получили телесные повреждения. Ребенка госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены соответствующие экспертизы, а также выполняется комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Районной прокуратуре с привлечением специалистов предстоит дать оценку причинам произошедшего. На контроль взят ход расследования уголовного дела.

Руфия Кутляева