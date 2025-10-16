Новые улицы в Ижевске будут названы в честь Нургалеева и Камалетдинова

В микрорайоне Чекерила Ижевска появятся две новые улицы, которые будут названы в честь заслуженного работника МВД Мирзасалиха Нургалеева и ветерана пожарной охраны Мукатдаса Камалетдинова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Решение было принято на заседании комиссии по наименованию улиц при администрации города.

Также комиссия одобрила установку мемориальной доски на доме № 60 по ул. Школьной в честь первого президента Татарского общественного центра Удмуртии, заслуженного работника народного образования Масгуда Гаратуева. Кроме того, остановка общественного транспорта «Селтинская» будет переименована в «Заречное шоссе» для удобства пассажиров.

Анастасия Лопатина