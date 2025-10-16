В Пензе хотят отремонтировать проезжую часть и тротуар за 7,3 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы объявило аукцион на ремонт дорожного покрытия проезжей части и тротуара. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Ремонт необходимо выполнить до 5 ноября этого года. Подрядчику предстоит отремонтировать дорожное покрытие проезжей части участка от ул. Кирова до ул. Московской, 21 и участка от ул. Ладожской до проспекта Строителей, 112. Во втором случае требуется также ремонт тротуара.

Извещение о закупке размещено 15 октября. Заявки принимаются до 22 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 7,3 млн руб.

Павел Фролов