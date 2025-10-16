На Ставрополье расследуют хищение сельхозгранта на три миллиона рублей

В Ставропольском крае полиция и региональное управление ФСБ раскрыли схему хищения госсредств, выделенных на развитие племенного животноводства.

По данным УМВД региона, 54летний директор сельхозпредприятия из Арзгирского округа получил грант свыше трех миллионов рублей, представив в Минсельхоз Ставрополья фиктивные документы. В них были указаны сведения о наличии у хозяйства поголовья овец породы «Советский меринос» и расходах на их содержание, хотя фактически у предприятия не было ни одной особи. По информации следствия, деньги, предназначенные для покупки племенного скота и оборудования, предприниматель потратил на личные цели.

После проверки, проведённой сотрудниками управления экономической безопасности, материалы передали в Следственное управление, где возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество при получении выплат. Следователи устанавливают размер причиненного ущерба и возможных соучастников.

Станислав Маслаков