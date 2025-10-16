По делу о взятках задержан преподаватель красноярского вуза

В Красноярске правоохранители задержали преподавателя трех учебных заведений по подозрению в получении взяток за допуск студентов до аттестации (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до трех лишения свободы, сообщает СУ СКР региона. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что на момент получения вознаграждений фигурант дела работал в Красноярском государственном аграрном университете.

Согласно версии следствия, в декабре 2022-го и 2023 года преподаватель, будучи членом аттестационной комиссии, получил от ассистента кафедры взятки за обеспечение допуска студентов к прохождению итоговой аттестации. При этом сотрудник вуза знал, что учащиеся не подлежали допуску к аттестации, поскольку выпускные квалификационные работы были написаны ассистентом за взятку от студентов.

Решается вопрос об избрании преподавателю меры пресечения. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», на момент задержания он работал в Сибирском федеральном университете и Сибирском юридическом институте МВД РФ.

Александра Стрелкова