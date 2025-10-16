Прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в Волгоградской области

Южная транспортная прокуратура поставила на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Задержка авиарейсов связана с ограничениями в работе международного аэропорта Сталинград. Волгоградская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Ночью сегодня, 16 октября, в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали около четырех часов.

