Автоинспекторы задержали нарушителя ПДД в Екатеринбурге с помощью нейросетей

В Екатеринбурге задержан 32-летний водитель BMW, которого долгое время фиксировали автоматические системы за многочисленные нарушения ПДД — задержать его удалось благодаря нейросетям, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Нейросеть системы «Паутина» выделила его автомобиль из тысяч машин: нарушитель неоднократно превышал скорость и перевозил пассажиров с грубыми нарушениями правил — люди находились на крыше движущегося автомобиля в открытом люке, располагаясь в нем по пояс. Также машина была тонирована с нарушениями. Инспекторы остановили BMW на ул. Бакинских комиссаров: основанием для задержания стали 179 неоплаченных штрафов на сумму более 180 тыс. руб., при этом при задержании водитель сказал, что ему нравится его стиль вождения. Автомобиль задержан и отправлен на стоянку до погашения долга.

В отношении нарушителя решается вопрос о привлечении к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от административного наказания. Ему грозит арест на срок до 15 суток или наложение штрафов в двукратном размере суммы неуплаченных штрафов.

Ирина Пичурина