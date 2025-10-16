Пермский бизнесмен стал владельцем девелопера

Новым учредителем строительной компании ТЦ «СпешиLove» — ООО «Евроинвест» (Мордовия) стал Владимир Матыцин. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Матыцин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Матыцин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изменения в единый государственный реестр юридических лиц были внесены 13 октября текущего года. Ранее ООО «Евроинвест» владела Галина Матыцина, но весной 2025 года она скончалась.

Напомним, Владимир Матыцин считается одним из самых состоятельных и непубличных бизнесменов в регионе. Ему принадлежат несколько компаний, специализирующихся на управлении АЗС, а также Чернушинский маслосыркомбинат и несколько сельхозпредприятий.