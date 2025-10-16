Сотрудников соцучреждения Троицка будут судить за смерть подростка

Управление СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников государственного учреждения социального обслуживания «Троицкий центр содействия семейному воспитанию». Их обвиняют в незаконном лишении свободы подростка (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и оказании небезопасных услуг, из-за которых несовершеннолетний погиб (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2022 году 16-летнего подростка, страдающего психическим расстройством, направили на лечение в социальный центр. С его родителями заключили договор на оказание услуг. Вечером 7 июля того года у несовершеннолетнего изменилось состояние здоровья, он отказывался ложиться спать. Две медсестры и медбрат насильно привязали ребенка к кровати за руки и за ноги и оставили без наблюдения. Из-за стресса подростка начало рвать. Он захлебнулся рвотными массами и погиб от механической асфиксии.

В ходе предварительного следствия допросили свидетелей, изъяли и исследовали документацию учреждения, провели ряд судебных экспертиз. Установлено, что между действиями медработников и наступившей смертью несовершеннолетнего имеется прямая причинно-следственная связь. Уголовное дело направили в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска