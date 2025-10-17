По делу о сносе ночного клуба в Индустриальном районе назначена судебная экспертиза

Арбитражный суд Пермского края поручил Управлению государственной экспертизы Пермского края провести строительно-техническую экспертизу по делу о сносе ночного клуба в Индустриальном районе. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

В мае текущего года администрация Индустриального района обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к индивидуальному предпринимателю Николаю Шардакову. Согласно картотеке суда, мэрия требует признать двухэтажное здание площадью 302,5 кв. м на ул. Стахановской, 44, самовольной постройкой и демонтировать его. Согласно «Яндекс Картам», по указанному адресу располагается ночной бар-клуб «Ударник» и пекарня. Здание находится на пересечении улиц Стахановской и Танкистов.

Администрацией Индустриального района было также заявлено ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы. Ориентировочно стоимость строительно-технической экспертизы составит 188,5 тыс. руб. Точная стоимость будет определена после назначения экспертизы в экспертном учреждении, а также после ознакомления с материалами дела. В итоге суд постановил удовлетворить ходатайство администрации Индустриального района о назначении судебной экспертизы и поручил ее проведение краевому государственному автономному учреждению «Управление государственной экспертизы Пермского края».