В Пермском фонде развития предпринимательства появился директор

Некоммерческую организацию «Пермский фонд развития предпринимательства» после ухода Яны Никитиной возглавил Юрий Цаплин. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Изменения в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 14 октября текущего года.

Предположительно, Юрий Цаплин имеет опыт работы руководителем дирекции выставок ВЦ «Пермская ярмарка», а также является организатором и участником вокально-инструментальной группы «РаДДа». Ранее господин Цаплин владел ИП по организации конференций и выставок.

Напомним, НО «Пермский фонд развития предпринимательства» учрежден краевыми властями в 2012 году. Организация реализует проекты по развитию малого и среднего предпринимательства, поддержке конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, развитию инфраструктуры, популяризирует идеи предпринимательства в обществе. В рамках фонда действует, в частности, региональный центр «Мой бизнес». С мая 2023 года Пермским фондом развития предпринимательства руководила Яна Никитина. 26 марта 2025 года она возглавила Фонд креативных индустрий Пермского края.