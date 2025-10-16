Ставь на темное

На рынке морских перевозок нефтепродуктов сложилась нетипичная ситуация. Цены на морские перевозки более дорогих светлых нефтепродуктов продолжают снижаться, в отличие от более дешевых темных. Аналитики связывают это с сокращением производства и экспорта дизтоплива и газойля, а также ростом конкуренции за суда, подходящие как для перевозки мазута, так и для транспортировки нефти.

Стоимость морской перевозки темных нефтепродуктов остается стабильной или растет, а транспортировка светлых подешевела почти на всех направлениях на 3–8%, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В случае светлых нефтепродуктов, отмечают аналитики, предложение тоннажа значительно превышает спрос. По итогам сентября отгрузки дизтоплива и газойля из портов РФ сократились на 21% к предыдущему месяцу, до 2,7 млн тонн. Аналитики отмечают заметное снижение поставок в Бразилию — на 41% к августу, до 340 тыс. тонн, добавляя, что пока отгрузки остаются низкими. В результате бразильские потребители увеличивают закупки дизельного топлива из США, Индии, ОАЭ и Омана, указывают в ЦЦИ.

Перевозка темных нефтепродуктов судами Aframax (100 тыс. тонн) 6–12 октября подорожала на 0,9–1,5%, танкерами Handysize (30 тыс. тонн) осталась без изменений. По данным систем отслеживания танкеров, указывают в ЦЦИ, в сентябре экспорт мазута из российских портов сократился на 6% к августу и на 7% к предыдущему году, до 3,6 млн тонн. В частности, по данным аналитиков, отгрузки в Саудовскую Аравию с окончанием летнего сезона пикового спроса упали на 60% к августу, до 300 тыс. тонн, экспорт в Китай снизился на 6%, примерно до 900 тыс. тонн.

Как поясняют в ЦЦИ, стоимость перевозок темных нефтепродуктов поддерживает рост спроса на суда, подходящие для нефти и для мазута, в условиях активизации экспорта сырья.

По данным S&P Global, морские отгрузки российской нефти в сентябре достигли 3,88 млн баррелей в сутки, что стало максимумом с апреля 2024 года. В то же время, продолжают в ЦЦИ, рынок светлых нефтепродуктов находится в стагнации из-за снижения переработки и ослабления экспортной активности. До конца 2025 года в РФ введен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, вывоз дизтоплива разрешен только производителям.

В результате сегодня транспортировка более дешевых темных нефтепродуктов обходится дороже светлых, что нетипично для рынка. По данным ЦЦИ, на 10 октября отправка 30 тыс. тонн светлых нефтепродуктов из Балтики в порты Средиземного моря и Западной Африки стоит $1,03 млн и $1,22 млн, темных — по $1,8 млн соответственно. Стоимость перевозки такой партии из портов Черного моря в Турцию оценивается в $615 тыс. для светлых нефтепродуктов и $838 тыс.— для темных.

Одно из основных различий в формировании ставок фрахта на светлые и темные нефтепродукты лежит в используемом флоте, говорит директор ЦЦИ Роман Соколов. Для темных нефтепродуктов подходят те же танкеры, что и для нефти, что позволяет перевозчикам снизить зависимость от отдельного рынка. И даже снижение экспортной базы темных нефтепродуктов не позволит фрахту резко упасть, говорит аналитик. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков добавляет, что экспорт темных нефтепродуктов, прежде всего мазута, стабилен, поскольку его производство в России достаточно высоко. А на отгрузку светлых нефтепродуктов, по его словам, в том числе влияет договоренность правительства с нефтекомпаниями о приоритете поставок дизтоплива на внутренний рынок.

Рынок перевозки светлых нефтепродуктов — это отдельный мир со своей провозной мощностью и формированием фрахта, который гораздо сильнее реагирует на снижение спроса, продолжает Роман Соколов. По его данным, к 21 сентября мировой индекс средней стоимости перевозки для нефти и мазута (BDTI) вырос на 5% к предыдущей неделе, до 1143 пунктов, а индекс для светлых нефтепродуктов (BCTI) остался на 618 пунктах, что зафиксировало рекордный разрыв между мировыми ставками фрахта. Основной причиной сокращения экспорта светлых нефтепродуктов стали аварийные остановки НПЗ и последующие внеплановые ремонты, потому их экспорт будет зависеть прежде всего от состояния заводов и внутреннего спроса, указывает Олег Абелев из «Риком-Траста».

Ольга Семеновых