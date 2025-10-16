Под Саратовом сотрудники ГИБДД нарушили права ветерана СВО, проводится проверка

Правоохранительные органы приступили к процессуальной проверке по факту инцидента с участием ветерана СВО и должностных лиц в Марксовском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поставил на личный контроль ход проверочных мероприятий. По его поручению надзорный орган проводит проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и в сфере безопасности дорожного движения.

Согласно предварительным сведениям, 7 октября этого года сотрудники ГИБДД остановили в Марксовском районе участника СВО, который управлял квадроциклом. Водитель отметил, что должностные лица совершили в отношении него противоправные действия.

Павел Фролов