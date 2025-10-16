Вячеслав Федорищев объявил о поощрении глав шести муниципалитетов за помощь СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поощрит глав Кинеля, Красноярского, Нефтегорского, Большечерниговского, Шигонского, Богатовского районов за «наибольшую поддержку Вооруженным силам РФ» по итогам 9 месяцев 2025 года. Соответствующую видеозапись губернатор опубликовал в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет о Вячеславе Тимошенко, Юрии Горяинове, Александре Баландине, Алексее Акимове, Сергее Строеве и Михаиле Чернове.

Вячеслав Федорищев обратился к вице-губернатору Владимиру Кию к просьбой «подготовить представление к поощрению команд данных муниципальных образований».

Кроме того, как добавил губернатор, поощрение от региона получат силовые ведомства: областное УФСИН, ГУ МВД прокуратура и СУ СКР.

Сабрина Самедова