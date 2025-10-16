«Разогрев перед большим действом»

Министр войны Пит Хегсет намекнул на некие новые меры давления на Россию, выступая на заседании группы «Рамштайн». Глава Пентагона не пояснил, что он имел в виду. В целом участники встречи утвердили новые пакеты помощи Украине, однако о ракетах Tomahawk речь не шла. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Дональд Трамп создает большую интригу.

Пит Хегсет впервые лично принял участие в заседании контактной группы «Рамштайн». Ранее глава Пентагона самое большее принимал участие в мероприятии в удаленном формате. Это было связано с переформатированием отношений Украины и США. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом, если кто забыл, речь шла даже о том, чтобы вообще прекратить поставки американского оружия Киеву.

Однако сегодня ситуация изменилась в корне. Министр войны Соединенных Штатов Америки нынче был главным участником встречи и выступил со специальной речью для широкой аудитории на телекамеры. Суть в том, что США готовы и дальше оказывать давление на Россию, если она не остановит боевые действия. Правда, без конкретики. Далее последовал явный намек на самую обсуждаемую тему последних дней.

Да, Европа — это основной участник процесса поддержки Киева, но есть некие меры, которые может предпринять исключительно Америка, если это потребуется. В конце вывод: война началась не при Трампе, но закончится именно при нем. Как бы в поддержку слов министра войны США западная пресса пишет, что Пентагон нашел способ, как передать Украине Tomahawk и сделать так, чтобы их можно было запускать. В технические подробности вникать нет смысла. Происходящее можно смело назвать разогревом перед большим действом, которое ожидается 17 октября в Вашингтоне. В столицу США прибывает Владимир Зеленский. Тема Tomahawk — на повестке дня.

Слово за Дональдом Трампом. Какое решение он примет, непонятно. Пытаться разгадать этот ребус — занятие абсолютно бесполезное. Весь смысл именно в непредсказуемости решений 47-го президента Соединенных Штатов. Единственное, что можно здесь сказать, на сегодня ничто не указывает на какие-либо подвижки в сторону мирного урегулирования.

Конечно, время до пятницы еще есть, но его совсем немного. В связи с этим, возможно, что ситуация с Tomahawk так и останется подвешенной. Однако меры давления на Москву будут расширяться по другим направлениям. Например, в части замороженных активов. Но вернемся к «Рамштайну». Участники собрали для своего союзника €3 млрд. При этом генсек НАТО Марк Рютте специально подчеркнул, что ракеты Tomahawk не обсуждались, это чисто американское решение. Опытный политик знает, как подогреть интригу.

Дмитрий Дризе