В Челябинске консервируют на зиму светомузыкальный фонтан

Светомузыкальный фонтан на реке Миасс в Челябинске работает последний день 16 октября, сообщает пресс-служба администрации Калининского района города.

После сотрудники подрядной организации начнут демонтировать и консервировать оборудование фонтана. Возобновление работы объекта планируется с 1 мая 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, светомузыкальный фонтан в Челябинске запустили 30 августа 2024 года. Он размещен на акватории реки Миасс вблизи зала органной и камерной музыки «Родина». Длина фонтана составляет 90 м, а ширина — 26 м. Он выпускает 192 струи высотой от 3 до 25 м. Фонтан стал подарком Челябинску от Сбера ко Дню города.

Виталина Ярховска