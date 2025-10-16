Путин запустил движение на новом участке трассы Казань — Оренбург в Татарстане

Накануне вечером в Татарстане под Казанью открыли движение на 11-километровом участке федеральной трассы Р239 Казань — Оренбург, включая обход села Сокуры. Торжественный запуск движения в режиме видеоконференцсвязи провел президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба президента.

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, обход населенного пункта Сокуры даст импульс развитию жилищного строительства, логистики и промышленности в регионе.

По словам премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, строительство трассы М-12 и реконструкция Р239 позволят освоить в Лаишевском районе более 7,5 млн кв. м жилья и создать новые производственные площадки.

Работы на участке трассы Р239 начались в октябре 2023 года. Подрядчиком выступило ОАО «Алексеевскдорстрой», стоимость проекта составила 19,3 млрд руб.

Анна Кайдалова