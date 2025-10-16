За неделю автомобильный бензин в Башкирии подорожал на 0,26%

Средняя стоимость автомобильного бензина всех марок в Башкирии на 13 октября составила 60,83 руб. за литр, за неделю цена увеличилась на 0,26%, следует из отчета Росстата. Недельный рост в 0,26% является самым медленным со второй недели сентября, когда бензин подорожал на 0,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бензин марки АИ-92 за семь дней подорожал на 0,22%, до 58,45 руб. за литр. На 0,32% выросла цена на АИ-95 (до 63,01 руб.). Сильнее всего выросли цены на топливо марок АИ-98 и выше — на 0,54%, до 83,52 руб. за литр.

Дизельное топливо с 6-го по 13 октября в регионе подорожало на 0,61%, с 69,35 руб. до 69,77 руб. за литр. Это самый существенный рост с начала осени.

Средняя стоимость бензина в регионах Приволжского федерального округа к 13 октября составила 63,10 руб. за литр, за неделю цена выросла на 0,81%.

Идэль Гумеров