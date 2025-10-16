В Марксе наказали двух полицейских за превышение полномочий и служебный подлог

В Марксе Саратовской области суд вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников региональной инспекции по безопасности дорожного движения по уголовному делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как выяснилось в суде, 12 октября прошлого года фигуранты оформляли в Марксе административное правонарушение и нарушили порядок привлечения водителя к ответственности путем внесения в протокол недостоверных данных о его отстранении от управления автомобилем и о передаче транспорта его супруге. Далее они незаконно позволили гражданину продолжить управление машиной.

По решению суда один из фигурантов получил 3,5 года условно и штраф в 50 тыс. руб., другой — 2,5 года условно и штраф в 30 тыс. руб. с испытательным сроком 3 года каждому. Также им запрещено в течение 2,5 года занимать определенные должности.

Павел Фролов