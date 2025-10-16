Дни Эрмитажа, фестиваль разумного потребления «КультТорг» и концерт «Ленинграда»

На предстоящей неделе казанцев ждут концерты звезд российской эстрады Любови Успенской и группы «Ленинград», а также музыка Людовико Эйнауди в исполнении оркестра и рок-опера «Орфей». В Казанском Кремле пройдут Дни Эрмитажа, центральным событием которых станет открытие выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века». Фестиваль разумного потребления «КультТорг» отпразднует семилетие гаражной распродажей и мастер-классами. Подробнее — в афише «Ъ».

16 октября в ДК Химиков состоится симфонический концерт, где в сиянии свечей прозвучат саундтреки из культовых фильмов и сериалов: «Игра престолов», «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», «Матрица», «Хатико», «Жизнь прекрасна» и другие. Начало в 19:00, билеты от 2290 руб. (6+)

17 октября в «Казань-Экспо» выступит Любовь Успенская — исполнительница и многократная обладательница премии «Шансон года», известная по хитам «Пропадаю я», «К единственному», «Карусель», «Горький шоколад твоего поцелуя» и многих других. Начало юбилейного концерта в 19:00, билеты — от 2500 руб. (18+)

17 октября в ГБКЗ имени Сайдашева оркестр CAGMO исполнит концертную программу «Сны Людовико Эйнауди при свечах». Произведения композитора прозвучат в оригинальных аранжировках и будут дополнены струнными партиями. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2800 руб. (6+)

17 октября в КДК имени Ленина состоится показ рок-оперы «Орфей» — мифологического триллера о выборе, судьбе и любви с авторскими песнями композитора и автора стихов Ольги Вайнер. Рок-опера основана на двух древнегреческих мифах: мифе об Орфее и Эвридике и мифе о похищении Персефоны. Начало в 19:00, билеты от 2230 руб. (6+)

19 октября в «Татнефть-Арене» выступит группа «Ленинград». Гастрольный тур состоится после долгого перерыва — в 2024 году коллектив выпустил новый альбом «Синяя богиня» и заявил о своем возвращении на большую сцену. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 5000 руб. (18+)

20 октября в рамках III Международного фестиваля современной музыки Synesthesia Lab в MON пройдет электроакустический концерт ансамбля СЕАМ Artists. Солисты исполнят мировые премьеры композиторов Каролины Карризо (Аргентина), Микеле Селваджи (Канада/Россия) и Дани Фисько (Россия) и других. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 380 руб.

16 октября в Молодежном театре на Булаке представят спектакль «Про Федота — стрельца, удалого молодца» — сказку, написанную по пьесе Леонида Филатова. Зрителей ждет комедия с элементами русского фольклора, искрометным юмором и социально-философским смыслом на контрасте смешного и серьезного. Начало показов в 15:00 и 19:00, стоимость билетов от 900 руб. (16+)

16 октября в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Десять» по мотивам детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Зрителям предстоит стать подозреваемым в убийстве. Десять персонажей — десять сюжетных линий, каждая группа зрителей будет наблюдать за своим героем, пытаясь самостоятельно разгадать загадку, кто же «убийца». Начало в 21:30. Стоимость билета — 3500 руб. (18+)

17 октября в 18:30 в ТЮЗе имени Кариева покажут спектакль «Микулай». В основе сюжета — один день из жизни главного героя Микулая — последнего жителя кряшенской деревни Сарсаз кюл. Родители, первая любовь, жена и дети, друзья и соседи — все это осталось в прошлом. Сумеет ли Микулай возродить хрупкий мир родной деревни или этому предстоит навсегда погрузиться в забвение? Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

18 октября в 19:00 на сцене театральной площадки MON пройдет показ музыкального русско-татарского ситкома «Мо». Перед зрителями предстанет затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Билеты стоят от 380 руб. (16+)

18 октября здесь же, на театральной площадке MON, можно будет посмотреть спектакль «Дети и эти» по рассказам Григория Остера. Взрослые ведут себя как дети: ленятся, капризничают, хулиганят... Зато дети у них именно такие, о каких мечтают все на свете родители: серьезные, ответственные, трудолюбивые... Семейный спектакль помогает взрослым и детям посмотреть на себя со стороны. Начало показов в 15:00 и 19:00, билет стоит от 500 руб. (6+)

19 октября на «Ак Барс Арене» состоится футбольный матч Российской Премьер-лиги МИР с участием казанского клуба «Рубин» и калининградской «Балтики». Начало в 17:00, стоимость билетов — от 200 руб.

19 октября в «Баскет-холле» казанский баскетбольный клуб «Уникс» сыграет с клубом «Локомотив-Кубань». Матч Единой лиги ВТБ начнется в 14:30. 22 октября в 19:00 «Уникс» примет в гостях «Автодор». Стоимость билетов — от 430 руб.

22 октября в Казани пройдет матч Чемпионата КХЛ Фонбет: на лед «Татнефть-арены» выйдут хоккейные клубы «Ак Барс» и «Локомотив». Начало в 19:00, билеты — от 900 руб.

16 октября в кинотеатрах Казани начнут показывать драму «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем, Остином Батлером и Эммой Стоун в главных ролях. В провинциальном городке вспыхивает противостояние между шерифом Джо Кроссом и мэром Тэдом Гарсиа. Градоначальник решает возвести масштабный центр по обработке данных на базе искусственного интеллекта, а нежелающий мириться с этим Кросс выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. (18+)

В прокат вышел американский триллер «Эдем», в котором сыграли Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби и Сидни Суини. Сюжет происходит в 1929 году. Один из Галапагосских островов становится пристанищем для людей, которые больше не хотят жить в цивилизации. Когда к коммуне присоединяется скандальная Баронесса, райская обитель превращается в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств. (18+)

Также в казанских кинотеатрах можно посмотреть драму «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татутом и Кирстен Данст. Грабитель Джеффри Манчестер обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек, где может перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную сотрудницу магазина. (16+)

17 октября в выставочном центре «Эрмитаж — Казань» начнет работу выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века». В экспозицию войдут более 400 произведений западноевропейской и русской живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства — от античности до начала XX века. Посетители увидят шедевры коллекции живописи, в том числе работы Тьеполо, Риччи, Верне, Буше, Ланкре, Робера, Тенирса Младшего и других знаменитых мастеров XVII–XIX веков, а также портретную галерею Юсуповых, предметы гардероба княгинь, ювелирные изделия и другие личные вещи князей. Кроме того, с 17 по 19 октября пройдут Дни Эрмитажа, которые будут включать специальные лекции от сотрудника Государственного Эрмитажа, экскурсии и премьеру программы для детей и родителей. Стоимость билетов на выставку — 400 руб., билет на события приобретается отдельно.

18 октября фестиваль разумного потребления «КультТорг» отпразднует семилетие в развлекательном центре «Родина». В программу войдут большая гаражная распродажа, сбор вторсырья, одежды и лекарств на переработку, маркет цветов GreenMarket, мастер-классы и другие события. Мероприятие продлится с 12:00 до 19:00, вход свободный.

18 октября с 16:00 до 18:00 в детском парке «Елмай» пройдет вечеринка в резиновых сапогах. В программе: диджей-сеты от подростков из «Движения Первых», творческие мастер-классы для всей семьи, игровая зона в осенней тематике, розыгрыш пиццы и бесплатные горячие напитки. Вход свободный.

18 октября 2025 года Казанский государственный цирк откроет 136-й сезон экстрим-шоу «ОдержиМЫе», созданном в синтезе циркового и мультимедийного искусства. Пока артисты на манеже и в воздухе будут демонстрировать невероятные возможности человека, медиахудожники создадут визуальные инсталляции, дополняющие цирковые номера. Стоимость билетов — от 1200 руб.

19 октября в Stand Up Club Kazan состоится этап казанского поэтического слэма. У каждого участника есть три минуты, чтобы впечатлить публику, которая выберет победителя. Лучший поэт вечера получит денежный приз — 10 тыс. руб. и выйдет в суперфинал казанского слэма. Начало в 20:30, билет — 500 руб. (18+)

20 октября в Татарской филармонии имени Тукая выступит Клара Новикова — Народная артистка России, актриса театра и кино, певица. Она выступит с авторской программой эстрадных монологов, а также исполнит песни известных российских авторов и композиторов. Начало в 19:00, билеты от 1400 руб. (12+)

22 октября в Татарской филармонии имени Тукая представят классический балет Чайковского и мировой символ русского балета «Лебединое озеро». Принц Зигфрид празднует день рождения на берегу озера и видит прекрасную девушку-лебедя по имени Одетта. Оказывается, девушка заколдована злым колдуном Ротбартом, и только истинная любовь молодого юноши может снять заклятие. Стоимость билетов — от 2400 руб. (6+)

