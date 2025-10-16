обновлено 09:21
Техническое движение по улице Карпинского планируют открыть до конца года
Техническое движение по улице Карпинского в Перми планируется открыть до конца 2025 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства.
Фото: пресс-служба краевого правительства
Участок улицы будет расширен до шести полос и станет продолжением строящейся улицы Крисанова, с которой они будут единой магистралью с трамвайными путями по центру. Над соединением этих двух улиц по эстакаде пройдет шоссе Космонавтов.
Полностью работы на улице Карпинского завершатся в 2026 году. Предполагается, что после этого из Индустриального района до центра города можно будет добираться за 10–12 минут.