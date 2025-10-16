Техническое движение по улице Карпинского планируют открыть до конца года

Техническое движение по улице Карпинского в Перми планируется открыть до конца 2025 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства.

Участок улицы будет расширен до шести полос и станет продолжением строящейся улицы Крисанова, с которой они будут единой магистралью с трамвайными путями по центру. Над соединением этих двух улиц по эстакаде пройдет шоссе Космонавтов.

Полностью работы на улице Карпинского завершатся в 2026 году. Предполагается, что после этого из Индустриального района до центра города можно будет добираться за 10–12 минут.