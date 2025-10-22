Бывший начальник ГУФСИН по Пермскому краю ликвидирует ИП

Бывший начальник ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь подал заявление о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Изменения в единый государственный реестр юридических лиц были внесены 13 октября текущего года.

Генерал-майор Юрий Лымарь был начальником ГУФСИН по Пермскому краю с октября 2019-го по декабрь 2022 года, когда уволился по собственному желанию и вышел на пенсию. До этого он в течение десяти лет возглавлял УФСИН по Псковской области. В конце марта 2025 года господин Лымарь зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге с основным видом деятельности — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».