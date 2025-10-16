SuperJob: россияне считают бедняком человека с доходом ниже 48 тысяч рублей

Человека с доходом ниже 48 тыс. руб. в месяц россияне считают бедным, для признания богатым нужно зарабатывать почти в 20 раз больше — 930 тыс. руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Опрос показал, что за последний год планка бедности выросла более чем на 11% — с 43 тыс. руб. до 48 тыс. руб. За последние десять лет этот порог увеличился втрое — в 2015 году он составлял 15 тыс. руб. Порог богатства также значительно вырос: в 2015 году он был вдвое ниже — 453 тыс. руб.

Авторы исследования указали на различия в восприятии этих порогов среди разных групп населения. Мужчины, например, устанавливают более высокие планки, чем женщины: 54 тыс. руб. и 970 тыс. руб. против 43 тыс. руб. и 890 тыс. руб. соответственно. Люди старшего возраста также демонстрируют более высокие требования: респонденты от 45 лет считают бедняком человека с доходом ниже 51 тыс. руб., а богатым — с доходом свыше 1,1 млн руб. в месяц. Для молодежи до 34 лет эти показатели составляют 39 тыс. руб. и 760 тыс. руб. соответственно.