Футбольный клуб «Уфа» вышел в шестой раунд Кубка России

Футбольный клуб «Уфа» в матче пятого раунда «пути регионов» Кубка России обыграл на выезде красноярский «Енисей». Основное время встречи закончилось ничьей 1:1, в серии пенальти точнее оказались игроки из Башкирии, 3:5.

«Уфа» вышла в пятый раунд турнира, несмотря на поражение в матче предыдущего этапа кировскому любительскому клубу «Фанком» (1:1, 3:5 по пенальти). Однако «Уфа» опротестовала итоги встречи в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) в связи с участием в составе кировской команды игрока, отстраненного от матчей. КДК РФС удовлетворил жалобу и назначил «Фанкому» техническое поражение 0:3.

Сибиряки в четвертом раунде одолели московский «Амкал», 2:1.

В матче пятого раунда, который проходил в Красноярске, счет открыли хозяева — на седьмой минуте полузащитник Андрей Окладников замкнул головой навес с правого фланга.

На 14-й минуте уфимский нападающий Осман Минатулаев сравнял счет, после подачи углового с левого фланга победив в борьбе за мяч во вратарской площадке защитника и голкипера соперника.

В серии пенальти у «Уфы» забили Данил Ахатов, Залимхан Юсупов, Алексей Барановский, Расул Гыстаров и Дилан Ортис. У красноярцев попытки реализовали Андрей Чуканов, Вячеслав Кротов и Лука Раткович.

Таким образом, башкирский клуб превзошел результаты прошлогоднего участия в Кубке России, когда «Уфа» вылетела в пятом раунде. В шестом раунде «Уфа» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Идэль Гумеров