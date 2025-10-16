УФСБ и полиция провели в Перми рейд по выявлению незаконных мигрантов
Сотрудники краевого УФСБ, военно-следственного отдела СКР и полиции провели проверку соблюдения миграционного законодательства в Перми. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.
Проверка прошла на строительных площадках и предприятиях общепита. За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 149 человек, четыре иностранца выдворены за пределы РФ.
Также было установлено восемь уроженцев Центрально-Азиатского региона, уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва на военную службу. Они в сопровождении полиции доставлены в военный комиссариат Свердловского и Ленинского районов Перми.