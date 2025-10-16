Самарскую область посетили представители движения «Талибан»

В Самаре прошла встреча представителей посольства Исламского Эмирата Афганистан и Торгово-промышленной палаты региона. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Регион посетили атташе по культуре и образованию посольстаа Афганистана Хамзу Фазал Хади и советник по образованию Асадулла Сарвари.

Отмечается, что основное внимание уделили развитию торгово-экономических отношений, обмену опытом и поиску новых направлений для взаимодействия. Особый интерес вызвали вопросы расширения экспортных поставок и налаживания долгосрочных партнерств между бизнесом Самарской области и Афганистаном. Местные производители пищевой продукции представили свои компании, подчеркнув качество и экспортный потенциал региона.

Господин Хамзу Фазал Хади также посетил Самарский художественный музей. В Telegram-канале учреждения подчеркнули, что для музея «большая честь стать частью культурного диалога между нашими странами». Также отмечается, что стороны «обсудили богатейшее культурное наследие Афганистана, сокровища которого веками вдохновляли художников и путешественников, и уникальные экспонаты из фондовой коллекции» самарского музея.

Россия стала первой в мире страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан — государство, провозглашенное движением «Талибан» после повторного прихода к власти в Кабуле в 2021 году. Решение было принято через несколько месяцев после того, как Верховный суд РФ предложил исключить радикальную группировку из перечня террористических организаций.

Андрей Сазонов