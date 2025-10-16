Крупнейший разработчик СУБД в РФ Postgres выходит на рынок анализа Big Data

Postgres Professional выходит на рынок аналитических СУБД и к 2028 году планирует занять порядка 50% рынка единых платформ работы с данными, построенных на отечественных вендорских решениях. Для этого компания выпускает корпоративную аналитическую платформу для работы с большими данными Tengri Data, в том числе «необработанными». Решение позволяет анализировать данные объемом до 10 петабайт.

Рынок платформ для работы с данными, по оценке J’son & Partners Consulting, до 2028 года вырастет более чем на 30% от уровня 2024 года, а потенциальный объем рынка вендорских решений этого класса в России оценивается в 10,1 млрд руб.

Татьяна Исакова