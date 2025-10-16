Житель Астрахани пойдет под суд за насилие против инспектора ДПС

В Астрахани суд рассмотрит в отношении 38-летнего местного жителя уголовное дело о применении опасного для жизни насилия против представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, днем 27 июля этого года фигурант переходил дорогу в неположенном месте в районе дома на проспекте Бумажников в Трусовском районе Астрахани. Его остановили инспекторы ДПС, чтобы привлечь к административной ответственности. В ответ фигурант ударил одного из них рукой в лицо, а затем начал душить, в том числе ремнем от сумки.

Инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел, после чего выстрелил в ногу фигуранта. Последнего увезли в медучреждение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов