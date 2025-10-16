ВК «Ярославич» начнет выступление в Суперлиге на новой арене

Волейбольный клуб «Ярославич» возвращается в Суперлигу России после шести сезонов в Высшей лиге «А». Первая игра сезона состоится 19 октября против уфимского «Динамо-Урала» в новом Ярославском волейбольном центре. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, пригласивший ярославцев на матч открытия.

«Приглашаю всех поддержать "Ярославич" и оценить возможности нашего нового волейбольного комплекса, который уже стал частью спортивной жизни региона. По завершении строительства основной арены у нас появится один из самых современных волейбольных центров России с трибунами на 5 тысяч зрителей, в котором можно проводить соревнования самого высокого уровня», — сказал Михаил Евраев.

В день матча болельщиков ждет развлекательная программа с русскими забавами, такими как лапта, городки и метание сена. Начало игры в 17:00, праздничная программа стартует в 15:30.

В новом сезоне «Ярославич» привлек новых игроков, включая либеро Григория Драгунова, связующих Алексея Кураша и Чеславса Свентицкиса, а также капитана Игоря Филиппова. Команду также усилили легионеры Мобин Насримастанабад и Никола Мельянац.

Директор клуба Александр Соколов сообщил, что в этом сезоне запущена онлайн билетная программа, но билеты можно приобрести и в кассе в день матча.

Антон Голицын