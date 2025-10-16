Верховный суд разрешил изъять автомобиль сожительницы пьяного водителя

Верховный суд признал законным решение об изъятии автомобиля, принадлежащего гражданской жене злостного нарушителя правил дорожного движения. Машина была зарегистрирована на сожительницу неоднократно привлекавшегося за пьяное вождение гражданина, но суд счел фактическим владельцем нарушителя ПДД.

Жителя Тюменской области Андрея Коршунова неоднократно судили за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает ТАСС. В итоге суд конфисковал в доход государства машину его сожительницы - как вещественное доказательство, потому что мужчина постоянно использовал это транспортное средство. Пара не согласилась с таким решением и подала апелляцию, затем кассацию, но не смогла добиться пересмотра и обратилась в Верховный суд.

В высшей инстанции мужчина заявил, что купил машину в кредит, оформил ее на брата, а затем собственность перевели на его гражданскую супругу. Женщина, в свою очередь, заявила, что совместно с сожителем несла расходы на содержание автомобиля и что он является совместным имуществом. Однако суд счел, что факты неоднократного совершения административных правонарушений господином Коршуновым на этом автомобиле говорят о том, что фактическим владельцем является именно он. Суд отклонил жалобу мужчины.

«РИА Новости», в свою очередь, сообщают, что Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей, независимо от их материального положения. Суд вынес приговор водителю, дважды задержанному за вождение в нетрезвом виде. После первого инцидента он получил административное наказание, но во второй раз против него возбудили уголовное дело и в итоге приговорили к 240 часам обязательных работ и лишению водительских прав. Его Mercedes-Benz CLA 200 конфисковали в пользу государства. Водитель пытался вернуть иномарку и дошел до кассации, но безуспешно. Суд отметил, что применение нормы не зависит от условий жизни и материального положения фигуранта.

В 2023 году пленум Верховного суда разъяснил, что конфискация автомобиля служит обязательной мерой в качестве наказания за повторное вождение в нетрезвом виде. Если конфисковать машину невозможно, у водителя могут изъять деньги или иное имущество.