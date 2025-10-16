В Самаре на три дня перекроют участок ул. Советской Армии

В Самаре в районе дома № 68 на ул. Советской Армии ООО «Самарские коммунальные системы» отремонтируют линию холодного водоснабжения, по этой причине с 10:00 (MSK+1) 16 октября до 20:00 18 октября будет недоступен для движения участок ул. Советской Армии от Канатного переулка до ул. Гагарина.

Автобусы № 70 будут следовать по скорректированной схеме: с ул. Советской Армии автобусы поедут на ул. Дыбенко, затем через ул. Запорожскую, возвращаться на улицу Советской Армии будут с улицы Гагарина.

Кроме того, в ходе аварийно-восстановительных работ возможно временное отключение холодной воды.

Сабрина Самедова