Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти новорожденного в Набережных Челнах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Вадиму Липскому представить доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного в одном из медицинских учреждений Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственными органами СКР по Татарстану стало известно о случаях гибели младенцев в перинатальном центре города. Мать одного из погибших детей настаивает на переквалификации уголовного дела и привлечении виновных лиц к ответственности.

Следственные органы расследовали уголовное дело по статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Анна Кайдалова