Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автопарк Тольятти пополнится 22 новыми автобусами МАЗ большого класса

Заключен договор на покупку новых автобусов большого класса для Тольятти. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«22 машины марки МАЗ поступят на площадку АО "ТПАТП № 3" (Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3.— "Ъ-Волга") в ноябре-декабре и до конца года выйдут на муниципальные маршруты»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в парк пассажирского предприятия поступил новый автобус ЛиАЗ со специальным местом для инструктора. Он вмещает 86 человек, количество посадочных мест — 26.

Георгий Портнов