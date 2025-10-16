Автопарк Тольятти пополнится 22 новыми автобусами МАЗ большого класса

Заключен договор на покупку новых автобусов большого класса для Тольятти. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«22 машины марки МАЗ поступят на площадку АО "ТПАТП № 3" (Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3.— "Ъ-Волга") в ноябре-декабре и до конца года выйдут на муниципальные маршруты»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в парк пассажирского предприятия поступил новый автобус ЛиАЗ со специальным местом для инструктора. Он вмещает 86 человек, количество посадочных мест — 26.

Георгий Портнов