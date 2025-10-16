В Татарстане закупят аминокислоты для парентерального питания на 11,7 млн

Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» приобретет лекарственные средства на общую сумму 11,68 млн руб. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Таттехмедфарм» закупит два вида растворов для инфузий: 60 упаковок по цене 6 250 руб. за штуку и 1 370 упаковок стоимостью 8 250 руб. каждая. Препараты предназначены для парентерального питания пациентов, когда энтеральное питание невозможно или неэффективно.

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Таттехмедфарм) обеспечивает медицинские учреждения и население лекарственными средствами и изделиями медназначения. Предприятие занимается оптовой и розничной торговлей, закупками и поставками медикаментов, аптечным изготовлением лекарств.

Анна Кайдалова