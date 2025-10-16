Ярославский «Автодизель» получит 5 млрд рублей из ФРП

Ярославский моторный завод (ПАО «Автодизель») получил в 2025 году заем в размере 2 млрд руб. из федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Информация об этом приведена в прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на 2026-2028 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кроме того, подписан договор на предоставление еще одного льготного займа на сумму 3 млрд руб. Цели займов в документе не указываются. Также на рассмотрении наблюдательного совета ФРП находятся заявки ПАО «Автодизель» и АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» на общую сумму 7,5 млрд руб.

«В условиях ограниченности средств областного бюджета одно из основных направлений государственной поддержки — вывод региональных предприятий на федеральный уровень, подбор вариантов государственной поддержки и содействие в ее получении. Активно ведется взаимодействие с федеральным Фондом развития промышленности»,— говорится в постановлении правительства региона «О прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2026–2028 годов».

В 2023–2024 годах ФРП предоставлены займы трем предприятиям Ярославской области на общую сумму 475 млн руб. (ПАО «Ярославский завод Красный маяк», ООО «Угличкабель», ООО «ОМГ Рыбинск»).

Фонд развития промышленности занимается финансированием проектов, направленных на выпуск импортозамещающей, высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Для реализации новых проектов фонд предоставляет целевые займы по ставкам 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд руб.

Антон Голицын